Kızılırmak ilçesinde Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kurulan Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.

Kızılırmak Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan koro, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Kızılırmak Ortaokulu müzik öğretmeni Onur Burak Bilgin yönetimindeki konserde solo ve koro olmak üzere 20 eser seslendirildi.

Programın ardından Kaymakam Abdurrahim Tomakin, Kızılırmak Belediye Başkanı Bayar Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş tarafından koro üyelerine başarı belgesi takdim edildi.





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