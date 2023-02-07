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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor

AA

Çankırı'da deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çankırı'da yardım toplama çalışmaları devam ediyor.

Şabanözü ilçe merkezinde oluşturulan yardım toplama merkezine vatandaşlar tarafından yardım malzemesi getiriliyor.

İlçede bulunan bir hayırsever tarafından bir tır içme suyu Çankırı Valiliği'ne teslim edilirken, ilçede bulunan çorap fabrikasından 7 bin çorap ve kutu fabrikası da koli yardımında bulundu.

İlçeden deprem bölgesine 3 kamyon ve bir tır yardım malzemesi gönderildi.

- Kurşunlu

Kurşunlu Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç malzemeleri kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Yardımda bulunan ilçe sakinlerinden Emre Bacak, AA muhabirine,"Bu ülkemiz için bir afettir. Bizler de vatandaşlar olarak elimizden geleni yaparak devletimize ve milletimize destek olmaya çalışacağız." diye konuştu.

- Atkaracalar

Atkaracalar'da yürütülen yardım kampanyası kapsamında vatandaşlar yardım malzemeleri Atkaracalar Sosyal Tesisi'ne getiriyor.

Belediye ekiplerince evlerden de toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine sevk edilecek.

- Ilgaz

Ilgaz Belediyesince başlatılan yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, yardım malzemelerini Ilgaz Belediyesine ve ilçe stadına getiriyor.

Yardım kampanyasında toplanan ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu, bot, mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi gibi malzemeler deprem bölgesine gönderilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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