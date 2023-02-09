Çankırı'da deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor

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ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çankırı'da yardım toplama çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde toplanan yardımlarla bugüne kadar deprem bölgesine 3 kamyon ve 3 tır yardım malzemesinin yanı sıra 2 kepçe, 1 kamyon, 6 personel, 6 bin litre mazot, 6 bin ekmek gönderildi.

İlçede bulunan çorap fabrikasından 7 bin çorap ve kutu fabrikası da koli yardımında bulunurken, ilçede deprem bölgesi için günlük 20 bin ekmek üretiliyor.

- Orta

Orta ilçesinde depremlerin ardından yardım toplama çalışmaları sürüyor.

İlçeden bugüne kadar deprem bölgesine 6 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi, 6 kamyon, 6 kepçe gönderildi.

- Kurşunlu

Kurşunlu ilçesinde başlatılan yardım kampanyası sonrası deprem bölgesine 10 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi, 1 kepçe, jeneratör, tabut ve çok sayıda personel gönderildi.

- Eldivan

Eldivan ilçesinden deprem bölgesine bugüne kadar 2 tır insani yardım, 2 kazıcı yükleyici, 10 personel ve otobüs ulaştırıldı.

- Kızılırmak

Kızılırmak ilçesinde ise 8 personel, 2 kazıcı yükleyici, jeneratör ile 2 kamyon ve 3 minibüs battaniye, elektrikli ve tüplü ısıtıcı, erkek, kadın ve çocuk giyim eşyası, ayakkabı, pirinç, nohut, mercimek, makarna, su, bebek maması, çocuk bezi, çorap gibi insani yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

- Çerkeş

Çerkeş ilçesinden bugüne kadar deprem bölgesine 11'i gıda malzemesi olmak üzere toplam 17 tır, 1 itfaiye ile iş makineleri deprem bölgesine sevk edildi.

- Ilgaz

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden 7 tır dolusu insani yardım malzemesinin deprem bölgesine gönderildi.

- Atkaracalar

Atkaracalar ilçesinde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 2 kamyon, 1 transit insani yardım, 1 kepçe ve 7 yardımcı personel deprem bölgesine ulaştırıldı. İlçeye bağlı Çardaklı Beldesi'nde de 1 kepçe ile 13 personel deprem bölgesine sevk edildi.





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