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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor

AA

Çankırı'da deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çankırı'da yardım toplama çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde toplanan yardımlarla bugüne kadar deprem bölgesine 3 kamyon ve 3 tır yardım malzemesinin yanı sıra 2 kepçe, 1 kamyon, 6 personel, 6 bin litre mazot, 6 bin ekmek gönderildi.

İlçede bulunan çorap fabrikasından 7 bin çorap ve kutu fabrikası da koli yardımında bulunurken, ilçede deprem bölgesi için günlük 20 bin ekmek üretiliyor.

- Orta

Orta ilçesinde depremlerin ardından yardım toplama çalışmaları sürüyor.

İlçeden bugüne kadar deprem bölgesine 6 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi, 6 kamyon, 6 kepçe gönderildi.

- Kurşunlu

Kurşunlu ilçesinde başlatılan yardım kampanyası sonrası deprem bölgesine 10 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi, 1 kepçe, jeneratör, tabut ve çok sayıda personel gönderildi.

- Eldivan

Eldivan ilçesinden deprem bölgesine bugüne kadar 2 tır insani yardım, 2 kazıcı yükleyici, 10 personel ve otobüs ulaştırıldı.

- Kızılırmak

Kızılırmak ilçesinde ise 8 personel, 2 kazıcı yükleyici, jeneratör ile 2 kamyon ve 3 minibüs battaniye, elektrikli ve tüplü ısıtıcı, erkek, kadın ve çocuk giyim eşyası, ayakkabı, pirinç, nohut, mercimek, makarna, su, bebek maması, çocuk bezi, çorap gibi insani yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

- Çerkeş

Çerkeş ilçesinden bugüne kadar deprem bölgesine 11'i gıda malzemesi olmak üzere toplam 17 tır, 1 itfaiye ile iş makineleri deprem bölgesine sevk edildi.

- Ilgaz

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden 7 tır dolusu insani yardım malzemesinin deprem bölgesine gönderildi.

- Atkaracalar

Atkaracalar ilçesinde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 2 kamyon, 1 transit insani yardım, 1 kepçe ve 7 yardımcı personel deprem bölgesine ulaştırıldı. İlçeye bağlı Çardaklı Beldesi'nde de 1 kepçe ile 13 personel deprem bölgesine sevk edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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