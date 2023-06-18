Çankırı Belediyesi YKS'ye giren öğrencilerle velilere destek oldu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerle velilere destek oldu.

Çankırı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, YKS'ye girecek öğrencilere, velilerine, sınavda görevli öğretmenlere halk otobüslerinin ücretsiz olduğunu belirtildi.

Açıklamada, adayların mağduriyetlerini engellemek için bu kararın alındığı kaydedildi.

Öte yandan, sınavın yapıldığı okullarda Çankırı Belediyesince sınava giren öğrencilere, velilere ve görevlilere ücretsiz su, poğaça ve meyve suyu ikram edildi.





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