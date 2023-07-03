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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yamaç paraşütü mesafe yarışması düzenlenecek

AA

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yamaç paraşütü mesafe yarışması düzenlenecek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Bayramören ilçesinde, 4-9 Temmuz tarihlerinde "Bayramören Yamaç Paraşütü Mesafe (XC OPEN) Yarışması" düzenlenecek.

Çankırı Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayramören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yarışma hakkında Bayramören ilçesi Akseki köyü Aluç Mahallesi Güney Kalkış Pisti'nin olduğu bölgede basın toplantısı düzenlendi.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, Bayramören ilçesinde 7 yıl aradan sonra geçen yıl yamaç paraşütü yarışmasının yapıldığını, bu sene de yarışmanın ilçede düzenleneceğini söyledi.

Şu ana kadar yarışmaya 49 sporcunun kayıt yaptırdığını belirten Ayaz, "İnşallah 49 sporcumuzun tamamını buraya bekliyoruz. Tabi kesin katılımı yarış günü öğrenmiş olacağız. İlimizin turizm potansiyelini, her ilçenin veya il merkezinin kendi potansiyeline, ürünlerine göre değerlendirme gayreti içerisindeyiz. Bayramören'de de malum daha önceki yıllarda 2015 yılına kadar yapılmış yamaç paraşütü turnuvaları vardı. Bir fasıla olmuş, geçen yıl başladık bu yıl devam ediyoruz." dedi.

Organizasyon ile ilin ve ilçenin tanınırlığının artacağına inandıklarını belirten Ayaz, şöyle konuştu:

"Gelen sporcularımız, onlarla beraber gelenler, onların yaptıkları paylaşımlar muhakkak ki tanıtıma büyük faydası oluyor. Geçen yılki yarışmadan sonra da tahmin ettiğimiz gibi bireysel olarak da özellikle Ankara'dan yamaç paraşütü gruplarının gelerek bireysel uçuş yaptıklarına şahit olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini ümit ediyoruz. Hem ilimizin hem ilçemizin tanıtımı, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımız devam edecek. Yurt dışından da sporcular katılacak. Şu ana kadar 10 yabancı sporcu kayıt yaptırmış durumda. Bunların kesin katılımını o gün görmüş olacağız. İlimizin her köşesinin sporla, turizmle ilgili farklı potansiyeli var. Buradaki en büyük potansiyel de bu. Onun için bunu en iyi şekilde değerlendirmek amacındayız. İlçe küçük ama sonuçta ismi büyüsün ve tanınsın istiyoruz."

Programa Bayramören Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir de katıldı.

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