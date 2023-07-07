Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çankırı'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması sona erdi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 20:55
        Çankırı'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması sona erdi

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması sona erdi.

        Çankırı Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayramören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yarışmanın ardından ilçe merkezinde ödül töreni düzenlendi.

        Spor klasmanında Utku Berk Ersoy birinci, Serdar Taze ikinci, Bülent Genç üçüncü olurken, genel klasmanda Bernd Hohlmeier birinciliği, Melih Kaan Kılıç ikinciliği, Utku Berk Ersoy üçüncülüğü elde etti.

        Yarışmada dereceye giren sporculara Bayramören Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Çankırı Sportif Havacılık Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir tarafından kupa ve madalyaları, yarışmaya katılan tüm sporculara da katılım belgesi verildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çankırı Valiliği'nden Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin açıklama
        Çankırı Valiliği'nden Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin açıklama
        ÇANKIRI'DAKİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE YANGIN
        ÇANKIRI'DAKİ GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE YANGIN
        Çankırı'daki Geri Gönderme Merkezinde yangın
        Çankırı'daki Geri Gönderme Merkezinde yangın
        AK Parti'li Akbaşoğlu: Bu zafer milletimizin zaferidir
        AK Parti'li Akbaşoğlu: Bu zafer milletimizin zaferidir
        YÖK Başkanı Özvar: Keramet diplomada değil, sizin gayretlerinizde
        YÖK Başkanı Özvar: Keramet diplomada değil, sizin gayretlerinizde
        Erbaş: Öğrencilerimiz ezan sesleri eşliğinde ders dinleyecek
        Erbaş: Öğrencilerimiz ezan sesleri eşliğinde ders dinleyecek