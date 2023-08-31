Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, TEKNOFEST'e katılan öğrencileri ziyaret etti

ÇANKIRI (AA) - Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş'ten TEKNOFEST'e katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023'e Çerkeş'ten katılan öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Bulgurlu, burada öğrencilerle sohbet ederek faaliyetleri hakkın bilgi aldı.

Öğrencilerle birlikte Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka'yı izleyen Kaymakam Bulgurlu, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.