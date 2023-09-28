Çankırı'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
Çankırı'nınKurşunlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu.
Giriş: 28.09.2023 - 09:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:07
Çankırı'nınKurşunlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu.
Eskiahır köyünde daha önce söndürülen ormanlık alandaki yangın, yeniden alevlendi.
İhbar üzerine arazöz ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangın, yeniden kontrol altına alındı.
Ekipler, yeniden meydana gelebilecek yangına karşı bölgeyi takip ve gözlem altında tutuyor.