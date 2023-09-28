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        Çankırı'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü

        Çankırı'nınKurşunlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:07 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:07
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        Çankırı'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
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        Çankırı'nınKurşunlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın zarara neden oldu.

        Eskiahır köyünde daha önce söndürülen ormanlık alandaki yangın, yeniden alevlendi.

        İhbar üzerine arazöz ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale edilen yangın, yeniden kontrol altına alındı.

        Ekipler, yeniden meydana gelebilecek yangına karşı bölgeyi takip ve gözlem altında tutuyor.

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