Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta Belediye Başkanı Onay, yapımı süren millet bahçesini inceledi

        Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, ilçede yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta Belediye Başkanı Onay, yapımı süren millet bahçesini inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, ilçede yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

        Onay, Sultan Beyazıt ve Kanlıca mahallelerini kapsayan millet bahçesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Onay, burada yaptığı açıklamada, millet bahçesinin 42 bin dekar alana sahip olduğunu söyledi.

        İlçe merkezi, köyler ve beldelerdeki tüm vatandaşların kullanabileceği, her türlü sportif faaliyetleri barındıran bir millet bahçesini ilçeye kazandırdıklarını belirten Onay, "Bu yıl bitmesi bekleniyordu ancak hava muhalefeti ve inşaat sezonunun geç başlamasından dolayı gecikti. Yüzde 60'ı biten millet bahçesinin tamamlanması 2024'e kalabilir." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        YSK Başkanı Habertürk'e konuştu! "İlk genelgemiz..."
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Hava harekatının detayları ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"

        Benzer Haberler

        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutukladı
        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutukladı
        Cumhuriyetin 100. yılı Çankırı'da 100 etkinlikle kutlanacak
        Cumhuriyetin 100. yılı Çankırı'da 100 etkinlikle kutlanacak
        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Yaylakent İlkokulu'nu ziyaret etti
        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Yaylakent İlkokulu'nu ziyaret etti
        Çankırı'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yarala...
        Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yarala...
        Şabanözü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Şabanözü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı