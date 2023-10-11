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        Şabanözü'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi

        Şabanözü ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:55 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:17
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        Şabanözü'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi
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        Şabanözü ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        TEMA Vakfı İlçe Temsilcisi Selda Yağcı Yurtlu tarafından düzenlenen programda, ilçe hastanesi arazisinde ağaçlandırma alanı olarak hazırlanan sahada fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidanın toprakla buluşturulmasının ardından fidanlar, katılımcılar tarafından sulandı.

        Programa Kaymakam Emre Urhan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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