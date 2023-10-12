Çankırılı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Koç (73), Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde toprağa verildi.
Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Koç (73), Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde toprağa verildi.
Koç'un cenazesi Ankara'dan memleketi Kızılırmak ilçesine bağlı Kavlaklı köyüne getirildi.
Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı naaşı, köy mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Koç'un yakınlarının yanı sıra Kaymakam Vekili Selami Alper Özkan, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç ve vatandaşlar katıldı.