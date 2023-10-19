Çankırı'da aç kalan ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde aç kalan ayılar, 5 arı kovanına zarar verdi.

Akçalı köyünde arıcılık yapan Hulusi Taş, sabah evinden yaklaşık 2 kilometre uzaktaki bahçesine gittiğinde, buradaki 100 kovandan 5'inin zarar gördüğünü ve arıların telef olduğunu fark etti.

Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıldır arıcılıkla uğraştığını ve ilk kez başına böyle bir şey geldiğini söyledi.

Bahçeye ayı gelmemesi için müzik açtıklarını, kendilerine göre önlem almaya çalıştıklarını anlatan Taş, "Arıcılar panik içinde kovanları nereye götüreceklerini düşünüyor. Kovanların yerini değiştirmek zorundayız. Yakın köyde bir arkadaşımızın 40'a yakın kovanına ayılar zarar verdi. Bir hafta önce de başka bir komşumuzun 10 kovanı zarar gördü." dedi.

Ayıların kovanlardaki polenleri yediğini ve binlerce arının telef olduğunu dile getiren Taş, kovanlara zarar veren ayılar konusunda çözüm bulunmasını istedi.