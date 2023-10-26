Çerkeş'te öğrencilere trafik kuralları konusunda eğitim verildi
Çerkeş'te "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Çerkeş'te "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik trafik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konularında bilgi verildi.
Cumhuriyet'in 100. yılında proje kapsamındaki etkinliklerin okullarda yıl boyu devam edeceğini belirten Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, semineri düzenleyen İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve personeline teşekkür etti.
Programa, Belediye Başkan Vekili Ergün Sertkara, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amiri Fırat Din ile şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.