Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Orta ilçesinde düzenlenen törende Hükümet Konağı önünden ilçe stadına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Statta devam eden törende, Kaymakam Erkan Minuz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin gösterisinin sunulmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

- Korgun

Korgun'da Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt'ün makamda tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, Korgun Veysel Çirişlioğlu İlkokulu bahçesinde devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, katılımcıların bayramını kutladı.

Kaymakam Öğüt'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

- Bayramören

Bayramören ilçesinde düzenlenen törende ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Kaymakam Hüseyin Taha Fidan ve Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Kaymakam Fidan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

- Şabanözü

Şabanözü Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı'nda düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan, katılımcıların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emre Urhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu, dans gösterileri sunuldu, müzikli gösteriler, oratoryo ve koro gösterisinin ardından tören sona erdi.

- Kızılırmak

Kızılırmak ilçesi pazar yerinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Abdurrahim Tomakin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Kortej geçişinin ardından Cumhuriyet koşusu ve Cumhuriyet'in 100. yılı resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Belediye Başkanı Bayar Soysal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Zengin, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Bek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Çerkeş

Çerkeş ilçe stadında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler Cumhuriyet'in 100. yılı resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.