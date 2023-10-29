Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Orta ilçesinde düzenlenen törende Hükümet Konağı önünden ilçe stadına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Statta devam eden törende, Kaymakam Erkan Minuz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrencilerin gösterisinin sunulmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

        - Korgun

        Korgun'da Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt'ün makamda tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, Korgun Veysel Çirişlioğlu İlkokulu bahçesinde devam etti.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, katılımcıların bayramını kutladı.

        Kaymakam Öğüt'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.

        - Bayramören

        Bayramören ilçesinde düzenlenen törende ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Kaymakam Hüseyin Taha Fidan ve Belediye Başkanı Halil Muratoğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

        Kaymakam Fidan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

        Tören, kortej geçişiyle sona erdi.

        - Şabanözü

        Şabanözü Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı'nda düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan, katılımcıların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Emre Urhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu, dans gösterileri sunuldu, müzikli gösteriler, oratoryo ve koro gösterisinin ardından tören sona erdi.

        - Kızılırmak

        Kızılırmak ilçesi pazar yerinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Abdurrahim Tomakin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Kortej geçişinin ardından Cumhuriyet koşusu ve Cumhuriyet'in 100. yılı resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, Belediye Başkanı Bayar Soysal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Zengin, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Bek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Çerkeş

        Çerkeş ilçe stadında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Emir Osman Bulgurlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler Cumhuriyet'in 100. yılı resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in 100. yılında motorcular "İstiklal Sürüşü" gerçekleştirdi
        Cumhuriyet'in 100. yılında motorcular "İstiklal Sürüşü" gerçekleştirdi
        Orta'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
        Orta'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı
        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Çankırı'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Orta ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Orta ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
        Çerkeş'te öğrenciler için Türk bayrağı hediye edildi
        Çerkeş'te öğrenciler için Türk bayrağı hediye edildi
        Korgun'da 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi
        Korgun'da 100. yıl yürüyüşü gerçekleştirildi