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        Orta'da ilkokul öğrencilerinden Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği

        Çankırı'nın Orta ilçesinde ilkokul öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:49
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        Orta'da ilkokul öğrencilerinden Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde ilkokul öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Yaylakent İlkokulu öğrencileri, okul müdürü Gökhan Bekdaş ile röportaj yaparak, bunu "Yaylakent radyosu" adıyla okulun ses sisteminden diğer öğrencilerin dinlemesini sağladı.

        Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ile görüşen öğrenciler, lösemi ile ilgili sorular sordu.

        Başer, Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkati çekmek için düzenlenen etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda duyarlı olduğumuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere çok zor bir hastalık lösemi. O yüzden etkinliğinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Bekdaş da "Yaylakent radyosu" programında her hafta canlı yayın yapıldığını dile getirerek, "O günün veya o haftanın önemli konuları işleniyor. Biz de öğreneceğimize destek oluyoruz. Bu hafta öğrencilerimizle beraber turuncu giysiler giyerek farkındalık oluşturmak istedik." ifadesini kullandı.

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