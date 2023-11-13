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        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, Çankırı'nın spor tarihine adını yazdırdı

        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çankırı Spor Tarihinde İlkler ve Enler" fotoğraf sergisinde yer almanın mutluluğu yaşadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:31
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        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar, Çankırı'nın spor tarihine adını yazdırdı
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        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çankırı Spor Tarihinde İlkler ve Enler" fotoğraf sergisinde yer almanın mutluluğu yaşadığını söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çankırı Spor Tarihinde İlkler ve Enler" fotoğraf sergisinde Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar da yer aldı.

        Sergide, Çınar'ın Milli Takım ve Çankırı'da boks alanında yaşattığı başarılara yer verilirken, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Kadın boksunu ilimizde başlatan ilk antrenör. Yıldız Kadınlar boks milli takımı baş antrenörü. Ulusal müsabakalarda ilimize kazandırmış olduğu madalyalar, 34 altın, 47 gümüş, 127 bronz. Uluslararsı müsabakalarda ülkemize kazandırmış olduğu madalyalar, 14 altın, 19 gümüş 40 bronz."

        Ahmet Çınar da yaptığı açıklamada, sergide yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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