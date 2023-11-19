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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi karla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:32 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:32
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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi karla buluştu.

        Kastamonu-Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Hava sıcaklığının düşmesiyle gece başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

        Kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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