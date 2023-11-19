Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi karla buluştu.

Kastamonu-Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle gece başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor.

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