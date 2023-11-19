D-100 kara yolunda kar yağışıyla yaşanan aksamalar Çerkeş'te yoğunluk oluşmasına neden oldu

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde kar yağışı nedeniyle ulaşım aksayınca Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Bolu'nun Gerede ilçeleri arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında, kar yağışı sonrası yoğun trafik nedeniyle ulaşım aksadı, D-100 kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Bazı vatandaşlar bölgedeki otellere yönelirken bazıları da araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekliyor.

Yolda kalan vatandaşlardan bazıları yolun ne zaman açılacağını bilmediklerini, bekleyişi sürdürdüklerini belirtirken bazıları da çocuklarıyla birlikte yolda kaldıklarını dile getirdi.

Kışlık lastiği olmayan araçların Çerkeş ilçesinden Kızılcahamam istikametine geçmesine izin verilmediği öğrenildi.

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