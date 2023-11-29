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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

        Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:36
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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
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        Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

        Kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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