Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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