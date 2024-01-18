Kızılırmak'ta öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı

Kızılırmak ilçesinde lise öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Kızılırmak Şehit Medet Ekizceli Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler tarafından oluşturulan gruplar dereceye girme mücadelesi verdi.

Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik ve genel kültür alanlarında sorulan sorular öğrenciler tarafından cevaplandı.

Yarışmada, çocuk gelişimi sınıfı birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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