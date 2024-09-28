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        Çankırı'da "Türkmen Evi ve Yaren Çadırı" açıldı

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinin Gürpınar Mahallesi'nde yapılan Türkmen Evi ve Yaren çadırı açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 22:50 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:05
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        Çankırı'da "Türkmen Evi ve Yaren Çadırı" açıldı
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        Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde yapılan Türkmen Evi ve Yaren çadırı açılışı gerçekleştirildi.

        Gürpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde yapılan, 3 bin metrekare açık, 300 metrekare kapalı alana sahip Gürpınar Yaren ve Kültür Çadırı açılışı için tören düzenlendi.

        Çadır bahçesinde çeşitli gösteriler sunuldu, sanatçılar tarafından konser verildi.

        Gürpınar yaren ekibinin tanıtılmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

        Gürpınar Başağası Fatih Tezcan, burada yaptığı konuşmada, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

        Yaren geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlayacak Gürpınar Yaren ve Kültür Çadırı açılışında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Tezcan, şöyle dedi:

        "Hepimizin bilindiği gibi yaren geçmişi çok eskiye dayanan dayanışmayı, yardımlaşmayı, saygıyı esas alan temelleri ahilik geleneğine dayanan bir yaşam biçimidir. Anadolu’nun birçok köşesinde, özellikle Çankırı’mızda bu kültür, misafirperverlik, kahramanlık, cömertlik, yardımlaşma, dürüstlük, merhamet ve tevazu gibi değerlere uzaktan yakından tüm kuşaklara aktarılmış, bugüne kadar canlılığını korumuştur. Bizler için yaren demek dostluk demektir. Sözlerin özenle seçildiği, paylaşmanın derin anlam kazandığı, büyüklerin saygı gördüğü, küçüklerin sevgiyle kucaklandığı bir kültürdür."

        Yaren kültürünün önemine dikkati çeken Tezcan, "Gürpınar Yaren ve Kültür çadırımızın bu anlamlı geleneği yaşatmanın bir sembolü olarak genç nesillere değerli bir miras bırakacağımız için şu anda çok gururlu ve mutluyuz. Çankırı’nın yaren kültürünün yaptığı katkılar yalnızca bu topraklar ile değil tüm Türkiye’ye örnek olacak bir zenginliktir. Bugün bu kültürü tanıtmak, yaymak ve yaşatmak adına atılan her adım aslında geçmişle geleceği birleştiren bir köprü niteliğindedir. Ülkemizin en büyük Türkmen evi yaren çadırı olan bu anlamlı projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Gürpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zafer Onay da görev yaptığı süre içerisinde en önemli günü yaşadığını söyleyerek, "Bugün Türkiye’nin en büyük yaren kültür merkezinin açılışını gerçekleştirmenin gururunu sizlerle birlikte yaşıyorum. Temeli ahilik kültürüne dayanan yaren geleneği yardımlaşma, dayanışma, eğitim, güzel sanatlar, musiki, edebi yönleriyle çok boyutludur. Geçmişten günümüze kadar bu kültürü yaşatmış olan ebediyete intikal etmiş olan tüm yaren ağalarıma rabbimden rahmet diliyorum. Memleketimizi çeşitli yerlerinde yaren kültürünü yaşatan her bir yaren ağama da teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan da selamlama konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Kurdelenin kesilmesinin ardından konser verildi.

        Programa MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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