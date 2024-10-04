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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, şehit jandarma er Durmuş Katırcıoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:50 Güncelleme: 04.10.2024 - 14:41
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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti
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        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, şehit jandarma er Durmuş Katırcıoğlu'nun ailesini ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Örenli köyünde yaşayan şehidin babası Aziz ve annesi Sultan Katırcıoğlu'nu ziyaret eden Bulgurlu, aileyle sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini sordu.

        Bulgurlu, şehit ve gazilerin en kıymetli değerleri, ailelerinin de en kıymetli emanetleri olduğunu, kendileriyle bir araya gelmekten onur duyduğunu vurgulayarak, devletin her zaman yanlarında durduğunu, kendilerine kapılarının her daim açık olduğunu belirtti.

        Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı ve Komiser Fırat Din de katıldı.

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