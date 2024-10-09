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        Çankırı'da 15. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı

        Çankırı'da düzenlenen 15. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:00
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        Çankırı'da 15. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı
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        Çankırı'da düzenlenen 15. İstiklal Yolu Yürüyüşü başladı.

        Derbent Şehitliği'ndeki anıta Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi, saygı atışı gerçekleştirildi.

        Daha sonra katılımcılar ilçe merkezinden, temsili cephane taşıyan kağnı ve 16 Türk devletinin sembolünü taşıyan atlılar eşliğinde Ilgaz Şehitliği'ne kadar yürüdü.

        Burada şehit kabirleri ziyaret edilerek dua edildi.

        Programın ardından Ilgaz Belediyesi tarafından katılımcılara keşkek ikramında bulunuldu.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Aydın Börü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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