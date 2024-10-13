Çerkeş'te Ahilik Haftası kutlandı
Çerkeş ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Çerkeş ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe merkezinden başlayan yürüyüşte protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar yaran ekibi eşliğinde Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.
Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterisi sunuldu, yılın ahisi seçilen Ramazan Çelen'e plaket takdim edildi.
Yaran gösterisinin ardından meslek lisesi öğrencilerinin şed bağlama töreni yapıldı, kalfalık belgeleri verildi.
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