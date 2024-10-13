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        Çerkeş'te Ahilik Haftası kutlandı

        Çerkeş ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:49
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        Çerkeş'te Ahilik Haftası kutlandı
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        Çerkeş ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        İlçe merkezinden başlayan yürüyüşte protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar yaran ekibi eşliğinde Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

        Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterisi sunuldu, yılın ahisi seçilen Ramazan Çelen'e plaket takdim edildi.

        Yaran gösterisinin ardından meslek lisesi öğrencilerinin şed bağlama töreni yapıldı, kalfalık belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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