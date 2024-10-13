Çerkeş'te Ahilik Haftası kutlandı

Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe merkezinden başlayan yürüyüşte protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar yaran ekibi eşliğinde Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

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