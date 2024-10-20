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        Çankırı'da elma ağacı ekim ayında çiçek açtı

        Çankırı'da ekim ayında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:49
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        Çankırı'da elma ağacı ekim ayında çiçek açtı
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        Çankırı'da ekim ayında çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

        Şabanözü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yukarıbük mevkisinde Osman Bastak'a ait bahçedeki elma ağacı, üzerinde hala meyveler varken çiçek açtı.

        Normalde ilkbaharda çiçek açan elma ağacının kış mevsiminin yaklaştığı zamanda çiçeklendiğini gören Bastak, şaşkınlık yaşadı.

        Bahçe sahibi Osman Bastak, yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı üzerine bahçede sebzelerin hasadını ve bahçe temizliğini yapıyordum. Elma ağacında çiçek olduğunu fark ettim ve çok şaşırdım." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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