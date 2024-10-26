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        Ilgaz Dağı Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirildi

        Çankırı'da Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı tırmanışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:15
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        Ilgaz Dağı Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirildi
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        Çankırı'da Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında Ilgaz Dağı tırmanışı gerçekleştirildi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yürüyüşe katılan sporcular, Ilgaz Dağı zirvesine ulaşarak Türk bayrağı açtı ve Cumhuriyetin 101. yılını kutladı.

        Tırmanışa Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü, Bartın BARDOST74 Spor Kulübü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü üyeleri katıldı.

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