Ilgaz Dağı Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirildi

Tırmanışa Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü, Bartın BARDOST74 Spor Kulübü ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü üyeleri katıldı.

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