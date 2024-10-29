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        ÇAKÜ Şabanözü Meslek Yüksekokulu açıldı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Şabanözü Meslek Yüksekokulu, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:57
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        ÇAKÜ Şabanözü Meslek Yüksekokulu açıldı
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Şabanözü Meslek Yüksekokulu, düzenlenen törenle açıldı.

        ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, terörü lanetlediğini belirterek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        ÇAKÜ'nün 2007 yılında kurulmasına rağmen köklü bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Çiftçi, açılışını yaptıkları Şabanözü Meslek Yüksekokulunun Çankırı’nın ve Şabanözü’nün eğitim ve ilerleyen dönemlerde sanayi potansiyeline büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

        Yüksekokulun sağlık alanında tıbbi laboratuvar teknikleri, çevre sağlığı ve veteriner laboratuvar teknikleri olmak üzere üç aktif programla öğrenci kabul ettiğini anlatan Çiftçi, "Yüksekokulun kurulması, Çankırı'nın geleceğine yönelik büyük bir yatırımdır. Özellikle organize sanayi bölgeleri bakımından büyük potansiyeli olan Çankırı, mesleki eğitim bağlamında da önemli bir merkez olacaktır. Şabanözü’nde kümelenen ve gün geçtikçe gelişen sektörlerin öğrencilerimize sektörel tecrübeler açısından avantaj sağlayacaktır." dedi.

        Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan ve Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan da konuşmalarında yüksekokulun önemine değinerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Şabanözü Meslek Yüksekokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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