Çankırı Sağlık Müdürü Sarıkaya, organ bağışının önemini şiirle anlattı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yazdığı şiirle organ bağışının önemine dikkat çekti.

Sarıkaya, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak nakil bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Organ bağışının çok düşük seviyede seyrettiğini, tedavileri yalnızca organ nakline bağlı hastaların hayatlarını kaybettiğini dile getiren Sarıkaya, "Bu yüzden organ bağışı ve organ nakil oranlarını artırmak, Sağlık Bakanlığımızın hedefleri arasındadır. Nakil bekleyen hastalarımız için bu haftanın en verimli şekilde kutlanması umut verici olabileceği gibi aynı zamanda vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızda organ bağışına farkındalık da oluşturacaktır." dedi.