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        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, partisinin Çankırı Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörle irtibatı ve iltisakı olan kişilerle ilgili soruşturmayı bağımsız şekilde yürüten yargı organlarına her türlü hakareti yapan ve bu konuda kaotik ortam oluşturmaya çalışan muhalefet yaklaşımını bütün Türkiye birkaç gündür izliyor, görüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:45
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        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, partisinin Çankırı Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörle irtibatı ve iltisakı olan kişilerle ilgili soruşturmayı bağımsız şekilde yürüten yargı organlarına her türlü hakareti yapan ve bu konuda kaotik ortam oluşturmaya çalışan muhalefet yaklaşımını bütün Türkiye birkaç gündür izliyor, görüyor." dedi.

        Muhammet Emin Akbaşoğlu, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Çankırı Olağan Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasına, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

        Terör saldırılarıyla Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini belirten Akbaşoğlu, "Türkiye birlik, beraberlik ve bütünlüğüyle çok daha önemli ufuklara doğru adım attığında mutlaka bir çelmeyle, mutlaka kaotik ortam oluşturulmasıyla ilgili emperyalist ve siyonistlerin düğmeye bastığına, onların vekalet savaşlarını yürüten terör örgütlerince birtakım terör eylemleri gerçekleştirildiğine şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Yeni bir dönem ve yeni bir dönüm noktasında olunduğunun altını çizen Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Hep beraber bugüne kadar yaptıklarımızla yeni hedeflere, yeni kızılelmaya kitlenmek, yeniden büyük Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi devlet millet kaynaşmasıyla başlatmak durumundayız. Bunun en güzel örneğini Cumhurbaşkanı'mız 1 Ekim'de Meclis konuşmasında ortaya koydu. Son birkaç gündür bazı olaylar nedeniyle muhalefetin meseleleri çarpıttığına şahit oluyoruz. Bir tarafta Türk-Kürt, Alevi-Sünni, 85 milyon insanımızın kardeşliği esasına dayalı iç cepheyi tahkim edip Türkiye'nin yeni Sevr haritalarını bertaraf ederek Gazze, Lübnan, Suriye, Irak'ta sınırına dayandırılmak istenen tehlikeyi bertaraf etmeye dönük yaklaşımları akim bırakmaya çalışan şer şebekesiyle de karşı karşıyayız. Bu durumda bize çok daha büyük işler düşüyor ak kadrolar olarak. Bu durumu insanımızla paylaşmak, bu konuda iç cepheyi tahkim etmekle mükellef ve görevliyiz. Sorumluluğumuz bu manada gerçekten hayati öneme haiz."

        Terörle irtibat ve iltisakı yargı tarafından tespit edilen ve hakkında soruşturma başlatılan bir belediye başkanının, soruşturmanın selameti açısından açığa alındığını anlatan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu, 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun' çerçevesinde kamuda disiplin soruşturması veya yargısal soruşturma neticesinde olağan bir uygulama. Aynı şekilde Anayasa'nın 127'nci maddesinde, içişleri bakanının mahalli idare organları, yani belediye başkanı, belediye meclis veya belediye encümeni, muhtarlar veya il özel idareleriyle ilgili maddeye göre geçici olarak görevden alma yetkisini gerek Anayasa, gerekse Belediye Kanunu 47. maddesi net şekilde düzenlemişken, terörle irtibatı ve iltisakı olan kişilerle ilgili soruşturmayı bağımsız şekilde yürüten yargı organlarına her türlü hakareti yapan ve bu konuda kaotik ortam oluşturmaya çalışan muhalefet yaklaşımını bütün Türkiye birkaç gündür izliyor, görüyor. Türkiye'yi dışarıdan tehdit eden bir ortamda, 'Nil'den Fırat'a büyük İsrail'i gerçekleştireceğiz' diyen Netanyahu'nun kabinesinin her türlü soykırımcı, siyonist ideolojiyi ortaya koyduğu bu çerçeve içerisinde dahi Türkiye'nin iç cepheyi omuz omuza, dışarıya dönük olarak bu tehlikeleri bertaraf etmek gerektiği halde, bunları bir kenara bırakarak Türkiye'yi karışıklığa maruz bırakmaya çalışan muhalefet anlayışına hep beraber milletçe 'dur' demeliyiz. Allah'ın izniyle hem içerideki hem dışarıdaki bütün planları çöp sepetine atmalıyız."

        Kongreye AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ile partililer katıldı.

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