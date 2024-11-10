Büyük Önder Atatürk, Çankırı'nın ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çankırı'nın ilçelerinde törenle anıldı.

Çerkeş ilçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Yardımcısı Aydın Börü ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılarak öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından tören sona erdi.

- Bayramören İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Tahan Fidan ve Belediye Başkanı Raşit Güngör'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Akabinde Nevzat Ayaz İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Atatürk'ü Anma programı gerçekleştirildi. Programa, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. - Kızılırmak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Emrah Özbek ve Belediye Başkanı Erol Şentürk'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sunuldu. - Ilgaz Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi sunuldu, şiirler okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun ardından program sona erdi.

- Korgun Korgun ilçesinde Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Korgun Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. - Orta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Erkan Minuz ve Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.