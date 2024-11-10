Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Büyük Önder Atatürk, Çankırı'nın ilçelerinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çankırı'nın ilçelerinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Önder Atatürk, Çankırı'nın ilçelerinde anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çankırı'nın ilçelerinde törenle anıldı.

        Çerkeş ilçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Yardımcısı Aydın Börü ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılarak öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından tören sona erdi.

        - Bayramören

        İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Tahan Fidan ve Belediye Başkanı Raşit Güngör'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Akabinde Nevzat Ayaz İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Atatürk'ü Anma programı gerçekleştirildi.

        Programa, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Kızılırmak

        Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Emrah Özbek ve Belediye Başkanı Erol Şentürk'ün çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sunuldu.

        - Ilgaz

        Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi sunuldu, şiirler okundu.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun ardından program sona erdi.

        - Korgun

        Korgun ilçesinde Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Korgun Belediyesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        - Orta

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Erkan Minuz ve Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrencilerin hazırladıkların gösteriler sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri anlatıldı
        Çankırı'da Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri anlatıldı
        ÇAKÜ'de Erasmus birim koordinatörleri toplantısı gerçekleştirildi
        ÇAKÜ'de Erasmus birim koordinatörleri toplantısı gerçekleştirildi
        Çankırı'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 14 yaralı
        Çankırı'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 14 yaralı
        Çankırı Valisi Taşolar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayı...
        Çankırı Valisi Taşolar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayı...
        GÜNCELLEME - Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı
        Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Çankırı'da üç aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı