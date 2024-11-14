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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:39 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:39
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        Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Ilgaz ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda A.Y.H, İ.D, T.G.H. ve N.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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