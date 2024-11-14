Anıtkabir'i ziyaret eden Çankırılı öğrenciler "Gençliğe Hitabe" klibi hazırladı
Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, "Gençliğe Hitabe" klibi hazırladı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde öğrenciler, "Gençliğe Hitabe" klibi hazırladı.
Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, okul gezisi kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ziyaret sırasında öğrenciler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni seslendirerek bunu kayda aldı.
Öğrencilerin Anıtkabir'de çekilen görüntülerle hazırladığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.
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