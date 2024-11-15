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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonda hedef 100 bin ziyaretçi

        MUHAMMED KAYGIN - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle 100 bin ziyaretçi hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:12
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        Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezonda hedef 100 bin ziyaretçi
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        MUHAMMED KAYGIN - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle 100 bin ziyaretçi hedefiyle yeni sezona hazırlanıyor.

        Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunuyor.

        Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

        Kayak merkezinde yeni pist açma ve kızak pistine yürüyen bant yapım çalışmaları yürütülüyor.

        Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin en şiddetli kış aylarında bile çok rahat ulaşılabilir olduğunu söyledi.

        Kayak merkezinde yeni bir pist açmak için çalışmalar yapıldığını belirten Yaylacı, "Yeni pist 1 kilometrelik ve şu anda da hazırlık aşamasındayız. Koltuklarımızın bakımlarını yaptık. Halatlarımızın röntgenlerini çektik. Sağlıklı çıktı, şükürler olsun. Bungalovlara bakım yaptık. Zipline halatlarını da kontrol ettirdik, bakımlarını yaptık. Otellerimizin, kafemizin sularını her şeyini tamiratlarını, çatılarını bütün bakımlarını yaptık. Şu anda da teleferiğimizin bütün koltuklarını söküyoruz. Bütün bakımlarını, yağlamalarını her eksiğini tamamladık. Halatlarımızın da röntgeni dün çekildi. İnşallah bundan sonra da koltuklarımızı takıp devam edeceğiz. Tek beklentimiz kar." dedi.

        - "100 bin ziyaretçi hedefliyoruz"

        Son yıllarda kar yağışının az olmasına dikkati çeken Yaylacı, geçen yıl ocakta sezonu açtıklarını, bu yıl yeterli seviyede kar olursa aralıkta sezonu açmayı planladıklarını dile getirerek, "Geçen sene tahmini 50-60 bin kişi ağırladık. Bu sene kış erken geliyor gibi görünüyor, 100 bin ziyaretçi hedefliyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

        Kayak merkezine çevre illerden çok sayıda ziyaretçi geldiğinin altını çizen Yaylacı, Yıldıztepe'nin doğasının güzel olduğunu vurgulayarak, "Kayakçılarımız, ormanın ortasında özgür bir şekilde kayabiliyor. Kendilerini çok özgür hissediyorlar ve bize de buraları çok sevdiklerini, doğa ortamında kayak yaptıklarını anlatıyorlar. Biz de memnuniyetlerini bu şekilde anlıyoruz." diye konuştu.

        Çocuklar için kızak pistine yürüyen bant yapıldığını dile getiren Yaylacı, çalışmayı bu sezona yetiştirmek için gayret ettiklerini, çocukların rahatça karın keyfini çıkaracaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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