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        Çerkeş'te otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Çerkeş'te meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 21:54 Güncelleme: 15.11.2024 - 21:54
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        Çerkeş'te otomobilin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Çerkeş'te meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

        Ü.Y. idaresindeki 52 AED 447 plakalı otomobil, Samsun-İstanbul kara yolu Göynükçukuru mevkisinde refüje çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.A. (52), B.E.Y. (9), H.Y. (12), R.Y. (18), S.Y. (39) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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