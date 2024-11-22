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        Çankırı'da anaokulu öğrencileri Eldivan çöreği yaptı

        Çankırı'nın Eldivan ilçesinde Kadıoğlu Anaokulu öğrencileri, coğrafi işaretli Eldivan çöreği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:22
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        Çankırı'da anaokulu öğrencileri Eldivan çöreği yaptı
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        Çankırı'nın Eldivan ilçesinde Kadıoğlu Anaokulu öğrencileri, coğrafi işaretli Eldivan çöreği yaptı.

        "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yörenin tanıtılması ve sosyal farkındalık kazandırma amacıyla mutfak çalışması düzenlendi.

        Kadıoğlu Anaokulu öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte mutfak aktiviteleriyle motor becerilerini geliştiren öğrenciler, yerel kültürlere ait kelime ve kavramları da öğrendi.

        Etkinliğe Kaymakam Salim Ensar Kahraman, Belediye Başkanı Mustafa Lafçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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