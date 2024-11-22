Çankırı'da anaokulu öğrencileri Eldivan çöreği yaptı

Etkinliğe Kaymakam Salim Ensar Kahraman, Belediye Başkanı Mustafa Lafçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Demirtaş ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kadıoğlu Anaokulu öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte mutfak aktiviteleriyle motor becerilerini geliştiren öğrenciler, yerel kültürlere ait kelime ve kavramları da öğrendi.

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