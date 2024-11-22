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        ÇAKÜ, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı çalıştayına katıldı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) için düzenlenen hazırlık çalıştayına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:24
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        ÇAKÜ, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı çalıştayına katıldı
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) için düzenlenen hazırlık çalıştayına katıldı.

        ÇAKÜ'den yapılan açıklamada, öğrenci ve mezunları iş dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan BATIKAF'ın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği belirtildi.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın da katıldığı çalıştayın 19 paydaş üniversitenin katılımıyla bölgesinde düzenlenen en büyük kariyer fuarı olduğu aktarılan açıklamada, çalıştayda öğrenci ve mezunları iş dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan BATIKAF'ın tüm paydaşlarıyla planlama, görüş alışverişi ve değerlendirmelerinin yapıldığı anlatıldı.

        Rektör Çiftçi, BATIKAF 2024'e yönelik verimli bir çalıştay gerçekleştirildiğini vurgulayarak, paydaş üniversite rektörleriyle bir araya gelerek üniversiteler arası iş birliğini güçlendirmeye ve ortak projeler yürütmeye yönelik, fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

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