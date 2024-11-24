Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Çerkeş ilçesinde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye, ilçe merkezinde de 20 santimetreye kadar yükseldi.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İlçede sıcaklık sıfırın altında altı derece ölçülürken, sabah karın keyfini çıkarmak isteyen çocuk ve vatandaşlar sokaklara çıktı.

Çerkeş Belediyesi ekipleri karla mücadele için cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Çerkeş İlçe Jandarma ve Emniyet ekipleri, Samsun-İstanbul kara yolu ve Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda denetimlerde bulunarak trafik akışının devam etmesini sağlıyor.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri gece saatlerinde yolda kalan vatandaşlara su ve aperatif yiyecek ikramlarında bulundu.