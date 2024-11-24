Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların olduğu çadır çöktü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu çadır çöktü.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu çadır çöktü.
İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde Nurettin Sunaca'ya ait büyükbaş hayvan çadırı, üzerine kar birikmesi sonucu ağırlığa dayanamayarak çöktü.
Yaşanan çökmenin ardından zarar görmeyen hayvanları vatandaşlar kendi imkanlarıyla çadırın altından çıkardı.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da bölgede inceleme yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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