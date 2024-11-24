Çankırı'da tır bariyerlere çarptı

M.N. (50) idaresindeki 68 FB 684 plakalı tır, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş Sanayi Kavşağı mevkisinde yoldaki buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce solundaki daha sonra sağındaki bariyerlere çarptı.

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