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        Çankırı'da tır bariyerlere çarptı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tır yolda oluşan buzlanmadan dolayı bariyerlere çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:04 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:07
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        Çankırı'da tır bariyerlere çarptı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tır yolda oluşan buzlanmadan dolayı bariyerlere çarptı.

        M.N. (50) idaresindeki 68 FB 684 plakalı tır, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş Sanayi Kavşağı mevkisinde yoldaki buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce solundaki daha sonra sağındaki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

        Polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından ulaşım tek şeritten sağlanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza yapan tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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