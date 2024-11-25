Çerkeş'te kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kaymakam Bulgurlu'ya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya da eşlik etti.

Kaymakam Bulgurlu, yoğun kar yağışı süresince ekiplerin sahada bulunduğunu, kapanan köy yollarının açıldığını, trafik güvenliği ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

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