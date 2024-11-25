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        Çerkeş'te kar temizleme çalışmaları sürüyor

        Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında kar temizleme çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:37
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        Çerkeş'te kar temizleme çalışmaları sürüyor
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        Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında kar temizleme çalışması sürüyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İl Özel İdaresi Çerkeş Bakımevi Şefi Ercan Akyüz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Bulgurlu, yoğun kar yağışı süresince ekiplerin sahada bulunduğunu, kapanan köy yollarının açıldığını, trafik güvenliği ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

        Kaymakam Bulgurlu'ya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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