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        Çankırılı öğrenciler Samsun'u ziyaret etti

        Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesince öğrencilere yönelik Samsun gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:53
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        Çankırılı öğrenciler Samsun'u ziyaret etti
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        Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesince öğrencilere yönelik Samsun gezisi düzenlendi.

        Üniversiteleri tanıtım amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile şehir merkezinde bulunan tarihi ve turistik mekanları gezdi.

        Üniversite yetkililerinden fakülte ve bölümler hakkında bilgi alan lise öğrencileri, fakülteler bünyesinde yürütülen sosyal çalışmaları da gözlemledi.

        Geziye katılan öğrenciler, bu sayede üniversite ortamı hakkında edindikleri bilgilerle kariyer planlamalarına yönelik yeni bir perspektif kazandıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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