Çankırılı öğrenciler Samsun'u ziyaret etti

Geziye katılan öğrenciler, bu sayede üniversite ortamı hakkında edindikleri bilgilerle kariyer planlamalarına yönelik yeni bir perspektif kazandıklarını belirtti.

Üniversite yetkililerinden fakülte ve bölümler hakkında bilgi alan lise öğrencileri, fakülteler bünyesinde yürütülen sosyal çalışmaları da gözlemledi.

Üniversiteleri tanıtım amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile şehir merkezinde bulunan tarihi ve turistik mekanları gezdi.

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