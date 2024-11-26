Çankırı'da karla mücadele çalışmasında 2 bin 800 kilometrelik yol temizlendi

Yağışların yoğun olduğu ilçelerde yol genişletme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Çankırı'nın Bayramören, Çerkeş, Ilgaz, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde 110 personel ve 21 iş makinesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında 231 köyde 2 bin 800 kilometrelik yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 23 Kasım akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası ekiplerce çalışma başlatıldı.

Çankırı'da etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerince toplamda 231 köyde 2 bin 800 kilometre yol açıldı.

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