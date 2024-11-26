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        Çankırı'da karla mücadele çalışmasında 2 bin 800 kilometrelik yol temizlendi

        Çankırı'da etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerince toplamda 231 köyde 2 bin 800 kilometre yol açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:10
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        Çankırı'da karla mücadele çalışmasında 2 bin 800 kilometrelik yol temizlendi
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        Çankırı'da etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerince toplamda 231 köyde 2 bin 800 kilometre yol açıldı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 23 Kasım akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Çankırı'nın Bayramören, Çerkeş, Ilgaz, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde 110 personel ve 21 iş makinesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında 231 köyde 2 bin 800 kilometrelik yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

        Yağışların yoğun olduğu ilçelerde yol genişletme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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