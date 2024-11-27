ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, YÖK Başkanı Özvar''ı ziyaret etti
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Harun Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Harun Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.
ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyarette, ÇAKÜ’nün yeni projeleri, akreditasyon süreçleri, devam eden altyapı yatırımları, ağız ve diş sağlığı ile sağlık hizmetleri, toplumsal katkı etkinlikleri, AR-GE faaliyetleri, iş birliği adımları, uluslararasılaşma hamleleri, ihtisaslaşma ve bölgesel kalkınma projelerinin ele alındığı belirtildi.
Ziyarette Rektör Çiftçi'nin, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, ÇAKÜ'lü akademisyenler tarafından hazırlanan Çankırı'nın geçmişten bugüne tarihi, kültürel, ekolojik, antropolojik, arkeolojik, sınai, iktisadi ve turizm alanlarındaki birikimini ortaya koyan Çankırı Kaynakçası adlı eseri takdim ettiği aktarıldı.
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