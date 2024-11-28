Çerkeş'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Programa, İl Genel Meclisi Üyeleri Murat Ercan ve Şevki Sunaca ile köy muhtarları katıldı.

Daha sonra birlik encümenine üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Bedil Köyü Muhtarı Veysel Akgül ve Kabak Köyü Muhtarı Bayram Güney asil üyeliklere, Yoncalı Köyü Muhtarı Adem Bozkurt yedek üyeliğe seçildi.

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