Çerkeş'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
Çerkeş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Çerkeş ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Emir Osman Bulgurlu tarafından açılış konuşmasının yapılmasının ardından 2025-2026-2027 yılı birlik bütçesi oylanarak kabul edildi.
Daha sonra birlik encümenine üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Bedil Köyü Muhtarı Veysel Akgül ve Kabak Köyü Muhtarı Bayram Güney asil üyeliklere, Yoncalı Köyü Muhtarı Adem Bozkurt yedek üyeliğe seçildi.
Programa, İl Genel Meclisi Üyeleri Murat Ercan ve Şevki Sunaca ile köy muhtarları katıldı.
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