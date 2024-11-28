Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te karla mücadele çalışmaları tamamlandı

        Çerkeş Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te karla mücadele çalışmaları tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çerkeş Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

        İlçede üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar yükseldi.

        Çerkeş Belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmalarında ekipler zorlu hava koşullarına rağmen cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da çalışmalara destek verdi.

        Sopacı, yaptığı açıklamada, her türlü olumsuzluklara rağmen hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması

        Benzer Haberler

        Çerkeş'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
        Çerkeş'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
        Çerkeş'te karla kaplı sokaklarda yiyecek arayan tilki kamerada
        Çerkeş'te karla kaplı sokaklarda yiyecek arayan tilki kamerada
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırılı öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile buluştu
        Çankırılı öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile buluştu
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, YÖK Başkanı Özvar''ı ziyaret etti
        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, YÖK Başkanı Özvar''ı ziyaret etti
        Eldivanlı ortaokul öğrencileri, Çankırı'da bulunan liseleri ziyaret etti
        Eldivanlı ortaokul öğrencileri, Çankırı'da bulunan liseleri ziyaret etti