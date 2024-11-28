Çerkeş'te karla mücadele çalışmaları tamamlandı

Çerkeş Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını tamamladı.

İlçede üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar yükseldi.

Çerkeş Belediye ekiplerince başlatılan karla mücadele çalışmalarında ekipler zorlu hava koşullarına rağmen cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.