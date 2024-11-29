Çankırı'da karla kaplı araziye yabani hayvanlar için yem bırakıldı

Çankırı'da karla kaplı araziye, yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yem bırakıldı.

Çerkeş ilçesi ve bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Çerkeş Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ve Çerkeş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği harekete geçti.

Ekipler tarafından ilçenin ormanlık alanlarında, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede çeşitli noktalara yabani hayvanlar için yem, ekmek, sebze ve meyve gibi yiyecekler bırakıldı. Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Serap Ertürk de çalışmaya katıldı.