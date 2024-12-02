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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti

        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, şehit Mevlüt Yaman'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:13
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        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, şehit ailesini ziyaret etti
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        Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, şehit Mevlüt Yaman'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Bulgurlu ile beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkurt, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Diyar Can, Bedil köyünde yaşayan şehit Mevlüt Yaman'ın annesi Vasfiye Yaman ve şehit kardeşi Mesut Yaman'ı ziyaret etti.

        Şehit kardeşi ve ailesi ile bir süre sohbet ederek herhangi bir ihtiyacı ve talebi olup olmadığını soran Kaymakam Bulgurlu, şehit ve gazilerin en kıymetli değerler olduğunu ifade etti.

        Şehit ve gazi ailelerinin de kendileri için en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Bulgurlu, devletin her zaman yanlarında durduğunu, kendilerine kapılarının her zaman açık olduğunu, herhangi bir talepleri olduğunda vakit kaybetmeksizin gerekenin yapılacağını kaydetti.

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