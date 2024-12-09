Orta Kaymakamı Minuz ve Belediye Başkanı Bezci, öğrencilerle buluştu

Kaymakam Minuz ve Belediye Başkanı Bezci, ziyarette eğitimin önemine dikkati çekerek gerekli desteklerin sağlanacağını ifade etti.

Kaymakam Minuz ile beraberindekiler, okulda incelemelerde bulunarak, öğrencilerle sohbet etti.

Orta Kaymakamı Erkan Minuz ile Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Orta Bölge Yatılı Okulu'nu ziyaret etti.

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