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        Çankırı Müftülüğü tarafından "Baba Okulu Projesi" başlatıldı

        Çankırı Müftülüğü personeline yönelik, "Baba Okulu Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:02
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        Çankırı Müftülüğü tarafından "Baba Okulu Projesi" başlatıldı
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        Çankırı Müftülüğü personeline yönelik, "Baba Okulu Projesi" başlatıldı.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Diyanet Gençlik Merkezinde projenin başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

        İl Müftüsü Mehmet Şahin, buradaki konuşmasında, ailede babanın rolüne dikkati çekerek, çocukların ahlak, inanç ve ibadet eğitiminde babanın önemli konuma sahip olduğunu belirtti.

        Helal kazancın ve temiz beslenmenin eğitimin temeli olduğunu vurgulayan Şahin, babaların çocukların eğitim hayatında daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini, aile bireylerinin bir arada olduğu akşam sofralarının çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkisi bulunduğunu anlattı.

        Proje kapsamında İl Müftü Yardımcısı Şerife Hanım Altuner ile vaiz Yusuf Aydoğan, Ruhi İpek ve Durali Gül tarafından 7 Aralık- 29 Aralık tarihlerinde sekiz seminer verilecek.

        Seminerlerde aile içi iletişim, çocuk eğitiminde babanın rolü ve ailede dini hassasiyetlerin önemi gibi başlıklar ele alınacak.

        Seminere katılan müftülük personeline sertifika da verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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