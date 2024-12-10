Çankırı Müftülüğü tarafından "Baba Okulu Projesi" başlatıldı

Çankırı Müftülüğü personeline yönelik, "Baba Okulu Projesi" başlatıldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Diyanet Gençlik Merkezinde projenin başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, buradaki konuşmasında, ailede babanın rolüne dikkati çekerek, çocukların ahlak, inanç ve ibadet eğitiminde babanın önemli konuma sahip olduğunu belirtti.

Helal kazancın ve temiz beslenmenin eğitimin temeli olduğunu vurgulayan Şahin, babaların çocukların eğitim hayatında daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini, aile bireylerinin bir arada olduğu akşam sofralarının çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkisi bulunduğunu anlattı.

Proje kapsamında İl Müftü Yardımcısı Şerife Hanım Altuner ile vaiz Yusuf Aydoğan, Ruhi İpek ve Durali Gül tarafından 7 Aralık- 29 Aralık tarihlerinde sekiz seminer verilecek.