Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Büyük Yayla'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Büyük Yayla'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

        İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Büyük Yayla ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

        Aralık ayında yağan kar, macera ve fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisini çekti.

        Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Yapraklı Büyük Yayla'daki ormanlık alanların karla buluşması dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde ko...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde ko...
        Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselec...
        Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselec...
        Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Çankırı İl Kongresi'nde konuştu:
        Çankırı'da hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Çankırı'da hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Çankırı'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlıdan biri tutuklandı
        Çankırı'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 zanlıdan biri tutuklandı