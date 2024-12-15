Karla kaplanan Yapraklı Büyük Yayla dron ile görüntülendi
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Büyük Yayla'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Büyük Yayla'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.
İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Büyük Yayla ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.
Aralık ayında yağan kar, macera ve fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisini çekti.
Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Yapraklı Büyük Yayla'daki ormanlık alanların karla buluşması dron ile görüntülendi.
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